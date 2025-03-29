Долгострой возле школы в центре Перми вновь ищет покупателя за 220 миллионов рублей

Незавершенное здание детского центра на улице Екатерининской, 176 возле школы №6 в Перми вновь продают. Стоимость актива составляет 220 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Здание предназначено под „Центр развития ребенка“ для дошкольников. Рассматривается вариант привлечения инвестора для завершения строительства и ввода в эксплуатацию», — написано в объявлении. Объект предлагают купить за 220 миллионов рублей — ту же сумму, что и при предыдущей продаже в 2023-2024 годах.
Строительство здания началось в 2011 году как жилого дома. Возведение прекратилось после того, как городские власти изменили правила зонирования территории и признали возводимый объект незаконной постройкой, писало 59.ru.
В 2018 году мэрия Перми постановила снести объект как самовольную постройку, но суд сохранил здание. Владелец — компания «Горстрой» — решила перепрофилировать объект под детский центр и в 2021 году получила разрешение на достройку. В 2023 году недострой с участком выставили на продажу за 220 млн рублей. Летом 2024 года участок перешел в собственность физического лица. Теперь объект снова ищет покупателя.
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