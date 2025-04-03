Российским арбитрам повышают оклады

Российские арбитры, работающие на матчах в иностранных чемпионатах, теперь будут получать до 200 тысяч рублей за игру. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Российского футбольного союза (РФС) с футбольными федерациями других стран, включая Саудовскую Аравию. Об этом пишут спортивные журналисты.
«Главные арбитры, работающие на матчах под эгидой иностранных футбольных федераций, будут получать 200?000 рублей за матч. Гонорар ассистента рефери и видеоарбитра составит 100?000, помощника видеоарбитра — 50?000 рублей. Гонорар резервного судьи — 25?000 рублей», — сообщает телеканал «Матч-ТВ», ссылаясь на источники.
Решение о повышении оплаты труда арбитров было принято РФС в марте текущего года. Это стало частью усилий по улучшению условий работы российских судей на международной арене.
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