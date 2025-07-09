Сальдо пригасил отца Илона Маска в Херсонскую область

Сальдо пригласил отца Илона Маска посетить Херсонскую область России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сальдо ждет визита отца Илона Маска
Сальдо ждет визита отца Илона Маска Фото:

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригласил отца американского предпринимателя Илона Маска — Эррола Маска — посетить регион и лично оценить изменения, произошедшие за три года после вхождения в состав России. Об этом Сальдо сообщил журналистам лично.

«С удовольствием бы показал <...> как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны», — заявил Сальдо, комментируя раннее заявление Эррола Маска, который пожелал посмотреть на новые регионы России.Цитата по РИА «Новости».

Также глава Херсонской области заявил, что Эррол — человек с независимыми взглядами и отметил, что «любой голос правды — удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников». Сальдо уточнил, что в случае организации визита следует уделить особое внимание вопросам безопасности. Он выразил уверенность, что экстремисты, поддерживающие киевские власти, могут попытаться устроить теракт против столь значимого гостя, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Эррол Маск в интервью заявил, что хотел бы посетить новые регионы России. Он заявил, что в перспективе мог бы совершить визит в Донецк.

Херсонская область была включена в состав РФ после проведения референдума в сентябре 2022 года. Украинские власти считают это голосование нелегитимным и продолжают наносить удары по территории региона. На данный момент около 75% территории Херсонской области контролируется российскими силами, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем украинских военных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригласил отца американского предпринимателя Илона Маска — Эррола Маска — посетить регион и лично оценить изменения, произошедшие за три года после вхождения в состав России. Об этом Сальдо сообщил журналистам лично. «С удовольствием бы показал <...> как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны», — заявил Сальдо, комментируя раннее заявление Эррола Маска, который пожелал посмотреть на новые регионы России.Цитата по РИА «Новости». Также глава Херсонской области заявил, что Эррол — человек с независимыми взглядами и отметил, что «любой голос правды — удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников». Сальдо уточнил, что в случае организации визита следует уделить особое внимание вопросам безопасности. Он выразил уверенность, что экстремисты, поддерживающие киевские власти, могут попытаться устроить теракт против столь значимого гостя, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Ранее Эррол Маск в интервью заявил, что хотел бы посетить новые регионы России. Он заявил, что в перспективе мог бы совершить визит в Донецк. Херсонская область была включена в состав РФ после проведения референдума в сентябре 2022 года. Украинские власти считают это голосование нелегитимным и продолжают наносить удары по территории региона. На данный момент около 75% территории Херсонской области контролируется российскими силами, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...