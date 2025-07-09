Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригласил отца американского предпринимателя Илона Маска — Эррола Маска — посетить регион и лично оценить изменения, произошедшие за три года после вхождения в состав России. Об этом Сальдо сообщил журналистам лично.
«С удовольствием бы показал <...> как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны», — заявил Сальдо, комментируя раннее заявление Эррола Маска, который пожелал посмотреть на новые регионы России.Цитата по РИА «Новости».
Также глава Херсонской области заявил, что Эррол — человек с независимыми взглядами и отметил, что «любой голос правды — удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников». Сальдо уточнил, что в случае организации визита следует уделить особое внимание вопросам безопасности. Он выразил уверенность, что экстремисты, поддерживающие киевские власти, могут попытаться устроить теракт против столь значимого гостя, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Эррол Маск в интервью заявил, что хотел бы посетить новые регионы России. Он заявил, что в перспективе мог бы совершить визит в Донецк.
Херсонская область была включена в состав РФ после проведения референдума в сентябре 2022 года. Украинские власти считают это голосование нелегитимным и продолжают наносить удары по территории региона. На данный момент около 75% территории Херсонской области контролируется российскими силами, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем украинских военных.
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