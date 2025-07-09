В Волгограде осужден сотрудник Гостехнадзора из-за взятки за бездействие

В Волгограде бывший главный инспектор межрайонного отдела Гостехнадзора признан виновным в получении взяток за незаконную постановку на учет спецтехники и осужден к крупному штрафу. Соответствующий приговор вынес Центральный районный суд города, о чем сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«[Бывший главный инспектор межрайонного отдела Гостехнадзора] <...> признан виновным в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), а также ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)», — сообщили представители следственного управления СКР по Волгоградской области в своем telegram-канале.
В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что начиная с конца 2023 года осужденный систематически получал денежные средства в качестве вознаграждения за постановку на учет специализированной техники без проведения необходимого осмотра и проверки идентификационных номеров агрегатов. Отмечается, что виновный также получал денежные средства за оформление документов о прохождении технического осмотра без его фактического осуществления.
В результате противоправных действий инспектора более 70 единиц спецмашин прошли технический осмотр только формально, не появляясь на площадке проверки. Кроме того, без соблюдения установленных процедур на учет был поставлен один квадроцикл. По итогам рассмотрения дела ему назначено наказание в виде штрафа в размере миллиона 300 тысяч рублей.
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