Независимость Украины была «растоптана» Западом через вмешательство во внутренние дела страны и целенаправленное влияние на украинскую элиту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«И что было сделано и кем с этой самой независимостью? Ее растоптал Запад путем бесконечного направления туда так называемых советников, представителей спецслужб, подкупа, разложения и развращения украинской элиты, через так называемые гранты», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Захарова отметила, что независимость Украины изначально была получена мирным путем, без борьбы и революций, и стала для страны подарком.
Западные гранты и финансовая помощь, по мнению представителя МИД, не способствовали развитию Украины, а наоборот, «разрушали сознание» украинских политиков, формируя у них зависимость от внешних указаний. Захарова заявила, что такие меры привели к утрате самостоятельности в принятии решений. Она также обвинила западные страны в поддержке националистических движений на Украине. Ранее национализм и радикальные идеи были маргинальными, но западное финансирование вывело их на первый план, что впоследствии привело к череде политических кризисов и антиконституционных переворотов — в частности, к событиям 2004 и 2014 годов.
Поводом для комментария Захаровой стали высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который призвал «уважать украинский народ, борющийся за свою независимость и европейскую безопасность». Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, именно Франция и другие западные страны сыграли значительную роль в разрушении украинской независимости.
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