Россиянам рассказали, в какие даты лучше всего уйти в отпуск в 2026 году

Выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наименьшим количеством выходных и праздничных дней, а самым невыгодным месяцем для отпуска является май. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
«Чем больше выходных и праздничных дней выпадает на месяц, тем менее выгодно становится брать отпуск, потому что ежегодно оплачиваемый отпуск и отпускные, которые вам будут выплачиваться, будут выплачиваться за вычетом выходных и праздничных дней. Логика проста: чем больше рабочих дней в этом месяце, и вы идете в отпуск, тем больше денег вам заплатят», — передает слова Мурадяна радио Sputnik.
Также HR-эксперт отметил, что тем, кто не живет на отпускные деньги во время ежегодных оплачиваемых выходных, лучше брать отпуск именно в майские праздники. В этом случае общая продолжительность отдыха окажется больше, заключил эксперт.
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