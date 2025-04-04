В Перми вырастет количество кадок мобильного озеленения

В Перми планируют значительно увеличить количество кадок с мобильным озеленением. По информации начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, в городе ставится задача довести число таких контейнеров до двух тысяч.
«Стоит задача увеличить в городе число контейнеров до двух тысяч. Это даст возможность более активно внедрять мобильное озеленение в условиях городской застройки, где часто отсутствует подходящая почва и встречаются трудности с инженерными коммуникациями», — сообщает издание «Текст».
Мобильное озеленение в Перми началось в 2022 году с установки 12 контейнеров. В прошлом году количество кадок уже превысило 700. Такие контейнеры используются для озеленения в местах с высокой пешеходной нагрузкой и сложными условиями для традиционного садоводства.
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