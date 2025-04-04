04 апреля 2025

В Перми вырастет количество кадок мобильного озеленения

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В Перми планируется ежегодно увеличивать число кадок с растениями
В Перми планируется ежегодно увеличивать число кадок с растениями Фото:

В Перми планируют значительно увеличить количество кадок с мобильным озеленением. По информации начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, в городе ставится задача довести число таких контейнеров до двух тысяч.

«Стоит задача увеличить в городе число контейнеров до двух тысяч. Это даст возможность более активно внедрять мобильное озеленение в условиях городской застройки, где часто отсутствует подходящая почва и встречаются трудности с инженерными коммуникациями», — сообщает издание «Текст». 

Мобильное озеленение в Перми началось в 2022 году с установки 12 контейнеров. В прошлом году количество кадок уже превысило 700. Такие контейнеры используются для озеленения в местах с высокой пешеходной нагрузкой и сложными условиями для традиционного садоводства.

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В Перми планируют значительно увеличить количество кадок с мобильным озеленением. По информации начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, в городе ставится задача довести число таких контейнеров до двух тысяч. «Стоит задача увеличить в городе число контейнеров до двух тысяч. Это даст возможность более активно внедрять мобильное озеленение в условиях городской застройки, где часто отсутствует подходящая почва и встречаются трудности с инженерными коммуникациями», — сообщает издание «Текст».  Мобильное озеленение в Перми началось в 2022 году с установки 12 контейнеров. В прошлом году количество кадок уже превысило 700. Такие контейнеры используются для озеленения в местах с высокой пешеходной нагрузкой и сложными условиями для традиционного садоводства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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