07 апреля 2025

Губернатор ХМАО лично проверит готовность к паводкам и пожарам на учениях в Урае

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук проведет проверку готовности к паводку
Губернатор ХМАО Кухарук проведет проверку готовности к паводку Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в конце этой недели посетит Урай, чтобы лично оценить готовность региона к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Кухарук примет участие в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ХМАО. Также с ним в Урай приедет начальник управления МЧС Петр Кугуй», — рассказал источник.

Он добавил, что на комиссии будут рассмотрены вопросы подготовки к паводку, готовности к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению гибели людей на пожарах. В пресс-службе МЧС по ХМАО подтвердили информацию о проведении противопожарных учений в Урае, которые станут частью программы визита губернатора.

Ранее URA.RU писало, что в регионе стартовали масштабные учения «Безопасная Арктика — 2025». Тогда Кухарук также принял участие в первом этапе, который проходил на газораспределительной станции «Казымская» в Белоярском районе.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в конце этой недели посетит Урай, чтобы лично оценить готовность региона к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Кухарук примет участие в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ХМАО. Также с ним в Урай приедет начальник управления МЧС Петр Кугуй», — рассказал источник. Он добавил, что на комиссии будут рассмотрены вопросы подготовки к паводку, готовности к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению гибели людей на пожарах. В пресс-службе МЧС по ХМАО подтвердили информацию о проведении противопожарных учений в Урае, которые станут частью программы визита губернатора. Ранее URA.RU писало, что в регионе стартовали масштабные учения «Безопасная Арктика — 2025». Тогда Кухарук также принял участие в первом этапе, который проходил на газораспределительной станции «Казымская» в Белоярском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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