Губернатор ХМАО лично проверит готовность к паводкам и пожарам на учениях в Урае

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в конце этой недели посетит Урай, чтобы лично оценить готовность региона к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.
«Кухарук примет участие в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ХМАО. Также с ним в Урай приедет начальник управления МЧС Петр Кугуй», — рассказал источник.
Он добавил, что на комиссии будут рассмотрены вопросы подготовки к паводку, готовности к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению гибели людей на пожарах. В пресс-службе МЧС по ХМАО подтвердили информацию о проведении противопожарных учений в Урае, которые станут частью программы визита губернатора.
Ранее URA.RU писало, что в регионе стартовали масштабные учения «Безопасная Арктика — 2025». Тогда Кухарук также принял участие в первом этапе, который проходил на газораспределительной станции «Казымская» в Белоярском районе.
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