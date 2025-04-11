В Челябинске перекроют переезд до микрорайона Чурилово

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На объекте будут менять рельсы
На объекте будут менять рельсы Фото:

В Челябинске на четыре часа 15 апреля будет закрыт железнодорожный переезд до микрорайона Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«15 апреля с 14:30 до 18:20 будет ограничено движение транспорта в связи с проведением работ организации „Чуриловская дистанция пути“. Здесь будут заменены рельсовые плети на железнодорожном переезде 35 км ПК 8 перегона поселка Восточный — Чурилово», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. 

В горадминистрации добавили, что объехать перекрытый участок можно по Копейскому шоссе, улице Енисейской, улице Рождественского, проспекту Ленина и улице Линейной. Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.

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В Челябинске на четыре часа 15 апреля будет закрыт железнодорожный переезд до микрорайона Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «15 апреля с 14:30 до 18:20 будет ограничено движение транспорта в связи с проведением работ организации „Чуриловская дистанция пути“. Здесь будут заменены рельсовые плети на железнодорожном переезде 35 км ПК 8 перегона поселка Восточный — Чурилово», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.  В горадминистрации добавили, что объехать перекрытый участок можно по Копейскому шоссе, улице Енисейской, улице Рождественского, проспекту Ленина и улице Линейной. Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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