В Челябинске перекроют переезд до микрорайона Чурилово

В Челябинске на четыре часа 15 апреля будет закрыт железнодорожный переезд до микрорайона Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«15 апреля с 14:30 до 18:20 будет ограничено движение транспорта в связи с проведением работ организации „Чуриловская дистанция пути“. Здесь будут заменены рельсовые плети на железнодорожном переезде 35 км ПК 8 перегона поселка Восточный — Чурилово», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
В горадминистрации добавили, что объехать перекрытый участок можно по Копейскому шоссе, улице Енисейской, улице Рождественского, проспекту Ленина и улице Линейной. Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.
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