Арестован начальник управления «Военно-строительной компании»

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Суд арестовал Иванова на 1 месяц и 17 дней
Суд арестовал Иванова на 1 месяц и 17 дней Фото:

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления по Центральному федеральному округу Военно-строительной компании Матвея Иванова. Он подозревается в получении взятки и мошенничестве.

«Начальнику строительного управления по ЦФО публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ избрана мера пресечения в столичном суде по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Иванов пробудет под стражей 1 месяц и 17 суток. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 и часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки и мошенничество в особо крупном размере).

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Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления по Центральному федеральному округу Военно-строительной компании Матвея Иванова. Он подозревается в получении взятки и мошенничестве. «Начальнику строительного управления по ЦФО публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ избрана мера пресечения в столичном суде по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Иванов пробудет под стражей 1 месяц и 17 суток. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 и часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки и мошенничество в особо крупном размере).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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