Арестован начальник управления «Военно-строительной компании»

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления по Центральному федеральному округу Военно-строительной компании Матвея Иванова. Он подозревается в получении взятки и мошенничестве.
«Начальнику строительного управления по ЦФО публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ избрана мера пресечения в столичном суде по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Иванов пробудет под стражей 1 месяц и 17 суток. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 и часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки и мошенничество в особо крупном размере).
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