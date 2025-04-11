Губернатор Текслер озвучил план по урожаю картофеля на предстоящий сезон

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Челябинская область готова к посевной, заявил Текслер (архивное фото)
Челябинская область готова к посевной, заявил Текслер (архивное фото) Фото:

В Челябинской области в текущий сельскохозяйственный сезон планируется произвести не менее 120 тысяч тонн картофеля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«В планах на текущий сельскохозяйственный сезон — произвести порядка 120 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей открытого грунта. Регион рассчитывает заготовить не менее 30 центнеров корма на одну голову крупного рогатого скота», — заявил Текслер на заседании, которое провел заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

Челябинская область уже полностью готова к посевной кампании. Завершается закупка необходимого объема удобрений, добавил губернатор. Посевная площадь в 2025 году в России составить порядка 84 миллионов гектаров, это примерно на один миллион гектаров больше, чем было в прошлом году.

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В Челябинской области в текущий сельскохозяйственный сезон планируется произвести не менее 120 тысяч тонн картофеля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «В планах на текущий сельскохозяйственный сезон — произвести порядка 120 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей открытого грунта. Регион рассчитывает заготовить не менее 30 центнеров корма на одну голову крупного рогатого скота», — заявил Текслер на заседании, которое провел заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев. Челябинская область уже полностью готова к посевной кампании. Завершается закупка необходимого объема удобрений, добавил губернатор. Посевная площадь в 2025 году в России составить порядка 84 миллионов гектаров, это примерно на один миллион гектаров больше, чем было в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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