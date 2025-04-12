12 апреля 2025

Стало известно, когда челябинских водителей проверят на трезвость

Челябинская Госавтоинспекция устроит сплошные проверки 14 апреля 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинской области объявили о рейде против пьяных водителей
В Челябинской области объявили о рейде против пьяных водителей Фото:

В Челябинской области водителей проверят на состояние алкогольного опьянения 14 апреля. О рейде рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Госавтоинспекция проведет сплошные проверки, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения 14 апреля 2025 года. Рейдовые мероприятия пройдут совместно с Министерством здравоохранения». С сотрудниками ДПС будет работать мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.

На въездах и выездах из муниципальных образований Челябинской области будут дежурить усиленные группы сотрудников ДПС. В проведении данного мероприятия примут участие не только сотрудники полиции, включая участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы, но и члены добровольных народных дружин. Кроме того, в акции будут задействованы представители средств массовой информации, общественных организаций, а также сотрудники предприятий и организаций, работающих в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области водителей проверят на состояние алкогольного опьянения 14 апреля. О рейде рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Госавтоинспекция проведет сплошные проверки, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения 14 апреля 2025 года. Рейдовые мероприятия пройдут совместно с Министерством здравоохранения». С сотрудниками ДПС будет работать мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве. На въездах и выездах из муниципальных образований Челябинской области будут дежурить усиленные группы сотрудников ДПС. В проведении данного мероприятия примут участие не только сотрудники полиции, включая участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы, но и члены добровольных народных дружин. Кроме того, в акции будут задействованы представители средств массовой информации, общественных организаций, а также сотрудники предприятий и организаций, работающих в сфере дорожно-транспортного комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...