Стало известно, когда челябинских водителей проверят на трезвость

В Челябинской области водителей проверят на состояние алкогольного опьянения 14 апреля. О рейде рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Госавтоинспекция проведет сплошные проверки, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения 14 апреля 2025 года. Рейдовые мероприятия пройдут совместно с Министерством здравоохранения». С сотрудниками ДПС будет работать мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.
На въездах и выездах из муниципальных образований Челябинской области будут дежурить усиленные группы сотрудников ДПС. В проведении данного мероприятия примут участие не только сотрудники полиции, включая участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы, но и члены добровольных народных дружин. Кроме того, в акции будут задействованы представители средств массовой информации, общественных организаций, а также сотрудники предприятий и организаций, работающих в сфере дорожно-транспортного комплекса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!