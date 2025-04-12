В Челябинске распродают около 150 кресел из кинотеатра имени Пушкина, который находится на одноименной улице. Цена за единицу — 1700 рублей. Об этом говорится в предложении на популярном сайте объявлений.
«Продаютcя pяды крecел из одного из цeнтрaльных кинoтеатpов гopoдa. Дoшeдшиe дo нас артeфакты пpoшедшей эпоxи, сoстoяниe oчень xоpoшeе. Продaютcя минимум oт трех штук, 1700 рублей за oдно пoсaдoчнoе место», — говорится в объявлении.
Все кресла оснащены номерными табличками. Предусмотрена скидка при покупке крупной партии.
Как URA.RU писало ранее, в кинотеатре имени Пушкина, который был построен в 1937 году, будет проходить капитальный ремонт. Здесь отремонтируют верхний кинозал и прилегающие к нему помещения, заменят кресла и постепенно завезут новое оборудование для видео и кинопоказов.
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