15 января 2025

Мэр Челябинска Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина. Фото

В Челябинске капитально отремонтируют старинный кинотеатр
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийный дом на улице Пушкина 69. Челябинск, кинотеатр пушкина, театр манекен
Кинотеатр был построен в 1937 году (архивное фото) Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина, который был построен в 1937 году. Глава города рассказал, как будет обновлено старинное здание.

«В первую очередь отремонтируем верхний кинозал и прилегающие к нему помещения, заменим кресла и поэтапно обновим оборудование для видео и кинопоказов. Также запланировали модернизацию инженерных систем и капремонт теплового пункта», — отметил Лошкин в своем telegram-канале.

Глава города добавил, что обновление начнется уже в этом году. Проектирование завершено, ведется поиск генподрядчика. Итоги конкурса будут подведены 3 февраля. Лошкин предупредил, что требования к качеству выполненных работ будут очень высокими, так как ремонтируется объект культурного наследия.

«На следующий год планируем ремонт нижнего зала и фойе. Узнаваемые элементы декора сталинской эпохи, как визитную карточку здания, обязательно сохраним», — подчеркнул Лошкин.

Мэр уточнил, что это место в центре города дорого многим челябинцам. Он рассказал, что сам также приходил сюда в детстве с родителями. Лошкин добавил, что в кинотеатре работают неравнодушные и очень талантливые люди, которые также как и зрители, нуждаются в комфортной и современной обстановке.

Алексей Лошкин осмотрел старинное здание кинотеатра
Алексей Лошкин осмотрел старинное здание кинотеатра
Так кинозал выглядит сейчас
Так кинозал выглядит сейчас
Таким кинотеатр станет после капремонта
Таким кинотеатр станет после капремонта

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина, который был построен в 1937 году. Глава города рассказал, как будет обновлено старинное здание. «В первую очередь отремонтируем верхний кинозал и прилегающие к нему помещения, заменим кресла и поэтапно обновим оборудование для видео и кинопоказов. Также запланировали модернизацию инженерных систем и капремонт теплового пункта», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города добавил, что обновление начнется уже в этом году. Проектирование завершено, ведется поиск генподрядчика. Итоги конкурса будут подведены 3 февраля. Лошкин предупредил, что требования к качеству выполненных работ будут очень высокими, так как ремонтируется объект культурного наследия. «На следующий год планируем ремонт нижнего зала и фойе. Узнаваемые элементы декора сталинской эпохи, как визитную карточку здания, обязательно сохраним», — подчеркнул Лошкин. Мэр уточнил, что это место в центре города дорого многим челябинцам. Он рассказал, что сам также приходил сюда в детстве с родителями. Лошкин добавил, что в кинотеатре работают неравнодушные и очень талантливые люди, которые также как и зрители, нуждаются в комфортной и современной обстановке.
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