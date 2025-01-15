Мэр Челябинска Алексей Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина, который был построен в 1937 году. Глава города рассказал, как будет обновлено старинное здание.
«В первую очередь отремонтируем верхний кинозал и прилегающие к нему помещения, заменим кресла и поэтапно обновим оборудование для видео и кинопоказов. Также запланировали модернизацию инженерных систем и капремонт теплового пункта», — отметил Лошкин в своем telegram-канале.
Глава города добавил, что обновление начнется уже в этом году. Проектирование завершено, ведется поиск генподрядчика. Итоги конкурса будут подведены 3 февраля. Лошкин предупредил, что требования к качеству выполненных работ будут очень высокими, так как ремонтируется объект культурного наследия.
«На следующий год планируем ремонт нижнего зала и фойе. Узнаваемые элементы декора сталинской эпохи, как визитную карточку здания, обязательно сохраним», — подчеркнул Лошкин.
Мэр уточнил, что это место в центре города дорого многим челябинцам. Он рассказал, что сам также приходил сюда в детстве с родителями. Лошкин добавил, что в кинотеатре работают неравнодушные и очень талантливые люди, которые также как и зрители, нуждаются в комфортной и современной обстановке.
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