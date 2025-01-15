Мэр Челябинска Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина. Фото

В Челябинске капитально отремонтируют старинный кинотеатр

16 января 2025 в 13:37 Размер текста - 17 +

Кинотеатр был построен в 1937 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Алексей Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина, который был построен в 1937 году. Глава города рассказал, как будет обновлено старинное здание. «В первую очередь отремонтируем верхний кинозал и прилегающие к нему помещения, заменим кресла и поэтапно обновим оборудование для видео и кинопоказов. Также запланировали модернизацию инженерных систем и капремонт теплового пункта», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города добавил, что обновление начнется уже в этом году. Проектирование завершено, ведется поиск генподрядчика. Итоги конкурса будут подведены 3 февраля. Лошкин предупредил, что требования к качеству выполненных работ будут очень высокими, так как ремонтируется объект культурного наследия. «На следующий год планируем ремонт нижнего зала и фойе. Узнаваемые элементы декора сталинской эпохи, как визитную карточку здания, обязательно сохраним», — подчеркнул Лошкин. Мэр уточнил, что это место в центре города дорого многим челябинцам. Он рассказал, что сам также приходил сюда в детстве с родителями. Лошкин добавил, что в кинотеатре работают неравнодушные и очень талантливые люди, которые также как и зрители, нуждаются в комфортной и современной обстановке. Алексей Лошкин осмотрел старинное здание кинотеатра Алексей Лошкин Так кинозал выглядит сейчас Алексей Лошкин Таким кинотеатр станет после капремонта Алексей Лошкин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Алексей Лошкин оценил план капремонта кинотеатра имени Пушкина, который был построен в 1937 году. Глава города рассказал, как будет обновлено старинное здание. «В первую очередь отремонтируем верхний кинозал и прилегающие к нему помещения, заменим кресла и поэтапно обновим оборудование для видео и кинопоказов. Также запланировали модернизацию инженерных систем и капремонт теплового пункта», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города добавил, что обновление начнется уже в этом году. Проектирование завершено, ведется поиск генподрядчика. Итоги конкурса будут подведены 3 февраля. Лошкин предупредил, что требования к качеству выполненных работ будут очень высокими, так как ремонтируется объект культурного наследия. «На следующий год планируем ремонт нижнего зала и фойе. Узнаваемые элементы декора сталинской эпохи, как визитную карточку здания, обязательно сохраним», — подчеркнул Лошкин. Мэр уточнил, что это место в центре города дорого многим челябинцам. Он рассказал, что сам также приходил сюда в детстве с родителями. Лошкин добавил, что в кинотеатре работают неравнодушные и очень талантливые люди, которые также как и зрители, нуждаются в комфортной и современной обстановке.