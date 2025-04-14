Дефицит жилья в России рискует достигнуть 30 млн квадратов к 2027 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На протяжении всего 2025 года будут снижаться объемы строительства новых квартир
На протяжении всего 2025 года будут снижаться объемы строительства новых квартир Фото:

К 2027 году в России может возникнуть дефицит жилья в размере 30 миллионов квадратных метров из-за сокращения числа новых строительных проектов. Это следует из аналитического отчета госкомпании Дом.РФ.

«Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров», — передают «Ведомости» данные из отчета Дом.РФ. Там указывается, что такой прогноз основан на текущей тенденции уменьшения запуска новостроек и возможном восстановлении спроса на жилье.

В документе также прогнозируется, что объемы строительства будут продолжать снижаться на протяжении 2025 года, если сохранится высокая ключевая ставка и низкие продажи. Сложная ситуация на рынке жилья подтверждается и другими экспертами. Например, гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина в интервью изданию указала на сокращение запусков новых проектов застройщиками из-за высоких ставок по финансированию и отмены массовой льготной ипотеки, что вынуждает компании фокусироваться на отдельных высокомаржинальных проектах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2027 году в России может возникнуть дефицит жилья в размере 30 миллионов квадратных метров из-за сокращения числа новых строительных проектов. Это следует из аналитического отчета госкомпании Дом.РФ. «Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров», — передают «Ведомости» данные из отчета Дом.РФ. Там указывается, что такой прогноз основан на текущей тенденции уменьшения запуска новостроек и возможном восстановлении спроса на жилье. В документе также прогнозируется, что объемы строительства будут продолжать снижаться на протяжении 2025 года, если сохранится высокая ключевая ставка и низкие продажи. Сложная ситуация на рынке жилья подтверждается и другими экспертами. Например, гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина в интервью изданию указала на сокращение запусков новых проектов застройщиками из-за высоких ставок по финансированию и отмены массовой льготной ипотеки, что вынуждает компании фокусироваться на отдельных высокомаржинальных проектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...