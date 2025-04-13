Заброшенное здание лесотехнического университета на проспекте Ленина, 79 в Екатеринбурге продали на торгах за 145 миллионов рублей девелоперской компании «Ривьера-Инвест-Екб», которая принадлежит бизнесмену Валерию Малышеву. Участников аукциона было девять, среди них был хоккеист Павел Дацюк, следует из данных на сайте «ГИС Торги».
Объект выставили на торги 10 марта. Изначальная цена за него составляла 36 миллионов рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Согласно документам аукциона, вид разрешенного использования земли — общественно-деловая застройка.
Дацюк предложил за заброшенное здание 111,1 миллиона рублей. Больше за объект были готовы дать только предприниматель Борис Мильман, компания «Сателлит-сервис» из Пермского края и специализированный застройщик «Ривьера-Инвест-Екб».
Победитель аукциона получил в аренду не только здание, но и земельный участок под ним в 4,3 тысячи «квадратов». За него «Ривьера-Инвест-Екб» будет платить около 730,2 тысячи рублей в год. По данным СБИС, девелоперская компания на 90% принадлежит Валерию Малышеву, еще на 10% — Михаилу Кутепову. Малышев является известным в Екатеринбурге бизнесменом, он также владеет сетью медицинских клиник «Здоровье 365».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Ривьера-Инвест-Екб». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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