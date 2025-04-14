Мэр Березников Казаченко разогнал школьников-зацеперов

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Инцидент произошел 13 апреля в районе кинотеатра «Мелодия»
Инцидент произошел 13 апреля в районе кинотеатра «Мелодия» Фото:

Мэр Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пожаловался на малолетних зацеперов. Он написал, что согнал двух школьников 13 апреля в районе кинотеатра «Мелодия». 

«Подростковая шалость или вызов „на слабо“ могут обернуться трагедией. Проведите дома беседы с детьми. Дорога — не место для игр», — написал глава города в своем telegram-канале. 

В феврале 2025 года URA.RU сообщало о том, что мэр Березников Казаченко разыскивал хулиганов, потушивших Вечный огонь. Один из подростков кинул в огонь ком снега. Городской глава назвал произошедшее вопиющим неуважением к героям Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. И обратился к населению с просьбой опознать нарушителей. При этом с возникшей проблемой оперативно справились сотрудники «Газпрома». Вечный огонь вновь был зажжен в течение 20 минут.

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Мэр Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пожаловался на малолетних зацеперов. Он написал, что согнал двух школьников 13 апреля в районе кинотеатра «Мелодия».  «Подростковая шалость или вызов „на слабо“ могут обернуться трагедией. Проведите дома беседы с детьми. Дорога — не место для игр», — написал глава города в своем telegram-канале.  В феврале 2025 года URA.RU сообщало о том, что мэр Березников Казаченко разыскивал хулиганов, потушивших Вечный огонь. Один из подростков кинул в огонь ком снега. Городской глава назвал произошедшее вопиющим неуважением к героям Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. И обратился к населению с просьбой опознать нарушителей. При этом с возникшей проблемой оперативно справились сотрудники «Газпрома». Вечный огонь вновь был зажжен в течение 20 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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