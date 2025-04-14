Мэр Березников Казаченко разогнал школьников-зацеперов

Мэр Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пожаловался на малолетних зацеперов. Он написал, что согнал двух школьников 13 апреля в районе кинотеатра «Мелодия».
«Подростковая шалость или вызов „на слабо“ могут обернуться трагедией. Проведите дома беседы с детьми. Дорога — не место для игр», — написал глава города в своем telegram-канале.
В феврале 2025 года URA.RU сообщало о том, что мэр Березников Казаченко разыскивал хулиганов, потушивших Вечный огонь. Один из подростков кинул в огонь ком снега. Городской глава назвал произошедшее вопиющим неуважением к героям Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. И обратился к населению с просьбой опознать нарушителей. При этом с возникшей проблемой оперативно справились сотрудники «Газпрома». Вечный огонь вновь был зажжен в течение 20 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!