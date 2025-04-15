В Брянской области собаку три года не могут достать из замурованного бункера

В Брянской области уже три года в подземном бункере живет собака. Щенок случайно упал в яму во время ремонтных работ, после чего ее закрыли плитой. Попытки вызволить животное через МЧС успехом не увенчались, сообщает Baza.
«Три года назад возле дома пенсионерки в Дятьково велись ремонтные работы. Рабочие выкопали яму, туда случайно упал щенок, а затем яму закрыли плитой. Животное оказалось буквально замуровано: выйти из ямы собака не может», — пишет Baza.
Telegram-канал сообщает, что пса обнаружила местная пенсионерка. Она три года кормила пса, назвав его Малышом. Питание животному спускают на веревочке через небольшое отверстие.
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