В Германии хотят вернуть дорожные знаки для танков

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В Германии предложили вернуть знаки для танков времен Холодной войны
В Германии предложили вернуть знаки для танков времен Холодной войны Фото:

В Германии могут установить дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники для указания максимальной грузоподъемности мостов, как это было во времена Холодной войны (1946–1989). Такое предложение выдвинул глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, подчеркнув, что в стране нужно в ближайшее время модернизировать дорожную инфраструктуру. 

«В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — заявил Зенсбург изданию Rheinische Post.

В бундесвере же пока не видят необходимости возвращать такие дорожные знаки. ВС Германии ссылаются в этом на наличие актуальной базы данных, которая содержит информацию о грузоподъемности мостов по специальной военной классификации и регулярно обновляется. Тем не менее, Патрик Зенсбург указал на проблемы с гибкостью этой системы в условиях боевых действий. По его словам, если танку нужно будет изменить маршрут, то военным будет сложно оперативно использовать централизованную базу данных, и колонна транспорта, оказавшаяся без движения, может стать легкой целью для противника. 

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В Германии могут установить дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники для указания максимальной грузоподъемности мостов, как это было во времена Холодной войны (1946–1989). Такое предложение выдвинул глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, подчеркнув, что в стране нужно в ближайшее время модернизировать дорожную инфраструктуру.  «В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — заявил Зенсбург изданию Rheinische Post. В бундесвере же пока не видят необходимости возвращать такие дорожные знаки. ВС Германии ссылаются в этом на наличие актуальной базы данных, которая содержит информацию о грузоподъемности мостов по специальной военной классификации и регулярно обновляется. Тем не менее, Патрик Зенсбург указал на проблемы с гибкостью этой системы в условиях боевых действий. По его словам, если танку нужно будет изменить маршрут, то военным будет сложно оперативно использовать централизованную базу данных, и колонна транспорта, оказавшаяся без движения, может стать легкой целью для противника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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