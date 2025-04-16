В Германии хотят вернуть дорожные знаки для танков

В Германии могут установить дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники для указания максимальной грузоподъемности мостов, как это было во времена Холодной войны (1946–1989). Такое предложение выдвинул глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, подчеркнув, что в стране нужно в ближайшее время модернизировать дорожную инфраструктуру.
«В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — заявил Зенсбург изданию Rheinische Post.
В бундесвере же пока не видят необходимости возвращать такие дорожные знаки. ВС Германии ссылаются в этом на наличие актуальной базы данных, которая содержит информацию о грузоподъемности мостов по специальной военной классификации и регулярно обновляется. Тем не менее, Патрик Зенсбург указал на проблемы с гибкостью этой системы в условиях боевых действий. По его словам, если танку нужно будет изменить маршрут, то военным будет сложно оперативно использовать централизованную базу данных, и колонна транспорта, оказавшаяся без движения, может стать легкой целью для противника.
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