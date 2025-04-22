ВСУ ударили дроном по «КАМАЗу» в Белгородской области, погиб водитель

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Беспилотник ударил по гражданскому грузовику в Курской области
Беспилотник ударил по гражданскому грузовику в Курской области Фото:
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В Краснояружском районе Белгородской области в результате удара вражеского дрона по грузовику «КАМАЗ» погиб водитель. Об этом сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков. 

«Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 

В местной администрации уточнили, что мужчина ехал на собственном «КАМАЗе» в свой хутор Красноорловский, чтобы ухаживать за домашним скотом. Ранее он отказался перевозить скот в безопасное место. Поэтому водитель регулярно ездил туда, чтобы накормить животных. «Мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения. В объезд по полям», — добавил Гладков. 

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В Краснояружском районе Белгородской области в результате удара вражеского дрона по грузовику «КАМАЗ» погиб водитель. Об этом сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков.  «Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.  В местной администрации уточнили, что мужчина ехал на собственном «КАМАЗе» в свой хутор Красноорловский, чтобы ухаживать за домашним скотом. Ранее он отказался перевозить скот в безопасное место. Поэтому водитель регулярно ездил туда, чтобы накормить животных. «Мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения. В объезд по полям», — добавил Гладков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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