ВСУ ударили дроном по «КАМАЗу» в Белгородской области, погиб водитель

В Краснояружском районе Белгородской области в результате удара вражеского дрона по грузовику «КАМАЗ» погиб водитель. Об этом сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков.
«Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В местной администрации уточнили, что мужчина ехал на собственном «КАМАЗе» в свой хутор Красноорловский, чтобы ухаживать за домашним скотом. Ранее он отказался перевозить скот в безопасное место. Поэтому водитель регулярно ездил туда, чтобы накормить животных. «Мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения. В объезд по полям», — добавил Гладков.
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