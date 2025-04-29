Как на Красной площади: столетнему ветерану из Тавды устроили индивидуальный парад

В Тавде (Свердловская область) для ветерана Великой Отечественной Войны Семена Балагина устроили концерт, посвященный столетнему юбилею пенсионера. Во время празднования ему вручили звание «Почетный гражданин Свердловской области», сообщили газеты.
«Торжественный марш парадных расчетов и юнармейцев на Урале организовали лишь для одного зрителя — участника Великой Отечественной войны Семена Григорьевича Благинина. В прошлом десантник, он отмечает вековой юбилей и по-военному строго отдает честь ребятам, чеканящим шаг. Для пенсионера выступили дети, а также кадеты и юнармейцы. Все это было больше похоже на парад», — отметили в telegram-канале «Российская газета».
В 17 лет молодой Семен Балагин записался добровольцем на фронт. Там он был зачислен в воздушно-десантную бригаду. За все время службы молодой человек несколько раз побывал в тылу врага, где выполнял боевые задания. По итогу Балагин получил ордены Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».
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