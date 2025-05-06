В Свердловской области дети стали чаще умирать от страшной болезни: как защититься от нее

В Свердловской области за последние три года умерли три подростка из-за астмы. Некоторые случаи были связаны с курением, а также несвоевременным выявлением заболевания. О том, как избежать тяжелых последствий, — в материале URA.RU.
Врачи называют ситуацию с заболеваемостью бронхиальной астмой стабильной, сейчас на наблюдении находятся около 47 тысяч свердловчан. Однако за последний год участились и случаи госпитализации детей из-за курения. «В последнее время очень острым встает вопрос пассивного и активного курения детьми. Особенно подчеркну вейпы. Не буду пугать, но три-четыре подростка попали в реанимацию из-за курения вейпов», — сказала главный внештатный детский специалист-пульмонолог областного министерства здравоохранения Ирина Шуляк.
Причины астмы и группы риска
Есть два вида бронхиальной астмы: аллергическая и неаллергическая. По словам врача-пульмонолога ГКБ №33 Алексея Кривоногова, заболевание может передаваться по наследству, а также из-за факторов риска: курения (в том числе и родителей, кормящей или беременной мамой), воздействие внешней среды, работы с химикатами и пыль. В группе риска находятся такие профессии, как сварщик, маляр, пекарь, медработники, мастера в сфере красоты.
На тысячу населения астма встречается у 8,5 детей и 24 взрослых. Чаще всего аллергическую астму выявляют еще в детстве, например, в 2024-м ее впервые диагностировали 750 детям и 427 подросткам (15-17 лет). При этом заболевание могут выявить уже во взрослом возрасте. В частности, Шуляк связывает это с несвоевременной обращаемостью к специалистам и недосмотром врачей. «Иногда подростки обращаются через пять-шесть лет после начала заболевания. Поэтому я призываю родителей повнимательнее относиться к детям», — сказала врач.
Симптомы и профилактика
Чтобы не развивалась астма, врачи рекомендуют не курить и находиться вблизи курильщиков. Если вы родитель, а у вас или ваших родственников есть астма, — ребенок находится в группе риска. Дома необходимо чаще делать влажную уборку и, по возможности, меньше сталкиваться с агрессивными факторами: работа с пылью, вредными химикатами, растениями. Дома необходимо следить, чтобы во влажных местах не появлялась плесень — чаще она образовывается в ванной комнате с плохой вентиляцией. Астма может развиться на фоне аллергии. А о том, чего нужно избегать аллергикам, читайте здесь.
Среди симптомов врачи называют кашель, свистящее дыхание и «похрипывание» в легких, заложенность в груди, одышка, ощущение воспаления по ночам, гиперреактивность бронхов. ОРВИ при астме протекает сложнее, а симптомы могут длиться больше двух недель. Если вы почувствовали подобное — обратитесь к пульмонологу, который назначит вам обследование и назначит лечение.
Какова смертность от астмы
Бронхиальная астма не лечится, однако пациентам подбирают терапию. Обычно астма протекает в легкой или средней степени тяжести, в тяжелой форме она примерно у 10% людей. Врач Кривоногов рассказал, что смерть от астмы — единичные случаи. Умирают только госпитализированные пациенты, болезнь которых проходит очень тяжело из-за сопутствующих заболеваний легких или сердца. «Это заболевание контролируется. От него не должны умирать. У нас есть все возможности», — подчеркнул врач Кривоногов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!