Минфин вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу

В мае 2025 года Министерство финансов России возобновит покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 41,6 миллиард рублей», — пишет Минфин на официальном сайте. Решение принято после того, как в апреле Минфин впервые за год был вынужден продавать валюту и золото из-за существенного недополучения нефтегазовых доходов.
С 13 мая по 5 июня Минфин ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота по 2,3 миллиарда рублей. Объем ежемесячных и ежедневных покупок формируется на основе двух факторов: отклонения от прогноза нефтегазовых доходов за апрель и ожиданий на май. По данным Минфина, прогнозируемый объем недополученных нефтегазовых доходов в мае составляет 12,3 миллиардов рублей. В целом, отклонение фактически полученных доходов от прогноза за прошедший период достигло 53,9 миллиардов рублей.
Центральный банк будет зеркалировать действия Минфина на внутреннем рынке, также приобретая валюту на сумму 2,3 миллиарда рублей в день. Одновременно регулятор продолжит собственные продажи валюты на 8,86 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, чистый объем продаж валюты на внутреннем рынке составит 6,56 миллиардов рублей в день.
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