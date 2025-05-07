МИД РФ: Украина сделала из гитлеровских коллаборационистов «национальных героев»

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Киевский режим «заложил идеи неонацизма и русофобии в основы своей государственной политики», считает Грушко
Киевский режим «заложил идеи неонацизма и русофобии в основы своей государственной политики», считает Грушко Фото:

Москва наблюдает за поддержкой Францией Украины, где лиц, сотрудничавших с нацистской Германией, возводят в ранг национальных героев. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.

«Видим, как Париж оказывает масштабную поддержку киевскому режиму, который возвел гитлеровских коллаборационистов в ранг национальных героев, заложил идеи неонацизма и русофобии в основы своей государственной политики», — сказал Грушко на открытии фотовыставки «Страницы военной истории» в российском МИД. Его слова передает ТАСС. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также критиковала участие украинских военных в памятных мероприятиях на Западе, в частности в параде Победы в Лондоне, заявляя, что это демонстрирует поддержку идеологических наследников нацистов и коллаборационистов. Министерство обороны Великобритании официально подтвердило приглашение украинских военных на парад.

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Москва наблюдает за поддержкой Францией Украины, где лиц, сотрудничавших с нацистской Германией, возводят в ранг национальных героев. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел (МИД) России Александр Грушко. «Видим, как Париж оказывает масштабную поддержку киевскому режиму, который возвел гитлеровских коллаборационистов в ранг национальных героев, заложил идеи неонацизма и русофобии в основы своей государственной политики», — сказал Грушко на открытии фотовыставки «Страницы военной истории» в российском МИД. Его слова передает ТАСС.  Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также критиковала участие украинских военных в памятных мероприятиях на Западе, в частности в параде Победы в Лондоне, заявляя, что это демонстрирует поддержку идеологических наследников нацистов и коллаборационистов. Министерство обороны Великобритании официально подтвердило приглашение украинских военных на парад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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