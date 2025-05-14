Свердловские патриоты бросились раскупать билеты на Shaman’а. Скрин

Самый дорогой билет на Shaman’а свердловчанам обойдется в 12 тысяч рублей
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Концерт SHAMAN. Екатеринбург , шаман, shaman, дронов ярослав
Shaman выступит в следующем году (архивное фото) Фото:

Свердловчане начали приобретать билеты на концерт Shaman’а (Ярослав Дронов) за год до его проведения, о чем информирует официальный сайт концертной площадки. Особым спросом пользуются как самые дешевые, так и наиболее дорогие категории билетов на выступление артиста, чье творчество высоко оценивается на государственном уровне. Концерт Shaman’а в Екатеринбурге запланирован на 15 марта 2026 года.

Поклонники активно приобретают билеты в высших ценовых категориях на концерт Shaman’а, который состоится в «Экспо». Стоимость билетов начинается от 2 500 рублей, а максимальная цена достигает 12 000 рублей. Места в первых рядах, предназначенные для самых преданных поклонников артиста, уже полностью раскуплены.

В 2024 году Shaman планировал провести концерт в Нижнем Тагиле, однако спрос на билеты оказался низким — за десять дней до мероприятия оставалась непроданной более половины билетов. Впоследствии организаторы объявили об отмене выступления, объяснив это техническими обстоятельствами. По аналогичной причине был отменен и запланированный концерт исполнителя в Магнитогорске (Челябинская область).

Ситуация с билетами за год до концерта в Екатеринбурге
Ситуация с билетами за год до концерта в Екатеринбурге

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Свердловчане начали приобретать билеты на концерт Shaman’а (Ярослав Дронов) за год до его проведения, о чем информирует официальный сайт концертной площадки. Особым спросом пользуются как самые дешевые, так и наиболее дорогие категории билетов на выступление артиста, чье творчество высоко оценивается на государственном уровне. Концерт Shaman’а в Екатеринбурге запланирован на 15 марта 2026 года. Поклонники активно приобретают билеты в высших ценовых категориях на концерт Shaman’а, который состоится в «Экспо». Стоимость билетов начинается от 2 500 рублей, а максимальная цена достигает 12 000 рублей. Места в первых рядах, предназначенные для самых преданных поклонников артиста, уже полностью раскуплены. В 2024 году Shaman планировал провести концерт в Нижнем Тагиле, однако спрос на билеты оказался низким — за десять дней до мероприятия оставалась непроданной более половины билетов. Впоследствии организаторы объявили об отмене выступления, объяснив это техническими обстоятельствами. По аналогичной причине был отменен и запланированный концерт исполнителя в Магнитогорске (Челябинская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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