Лула да Силва покинул Россию

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Самолет с бразильским президентом приземлился в Москве, но не надолго
Самолет с бразильским президентом приземлился в Москве, но не надолго Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул Россию вскоре после того, как совершил короткую остановку в Москве. Об этом сообщает посольство Бразилии.

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, вылетел из России. Борт приземлился в Москве после поездки президента Бразилии в Пекин. 

Ранее сообщалось, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным инициативы, связанные с мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. В частности, речь шла о планах обговорить возможный состав делегаций. 

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул Россию вскоре после того, как совершил короткую остановку в Москве. Об этом сообщает посольство Бразилии. Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, вылетел из России. Борт приземлился в Москве после поездки президента Бразилии в Пекин.  Ранее сообщалось, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным инициативы, связанные с мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. В частности, речь шла о планах обговорить возможный состав делегаций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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