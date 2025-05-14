Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул Россию вскоре после того, как совершил короткую остановку в Москве. Об этом сообщает посольство Бразилии.
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, вылетел из России. Борт приземлился в Москве после поездки президента Бразилии в Пекин.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным инициативы, связанные с мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. В частности, речь шла о планах обговорить возможный состав делегаций.
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