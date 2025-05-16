Сирия нашла инвестора для порта Тартус после разрыва сделки с Москвой

Сирия подписала меморандум о сотрудничестве с DP World для развития порта Тартус
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дамаск заключил новое инвестиционное соглашение с Дубаем о развитии порта Тартус
Дамаск заключил новое инвестиционное соглашение с Дубаем о развитии порта Тартус Фото:

Сирия заключила меморандум с дубайской компанией DP World о вложении 800 миллионов долларов в развитие порта Тартус. Об этом сообщило Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии. Сделка была подписана после расторжения инвестиционного соглашения с Россией, которое действовало с 2019 года.

«Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости.

Согласно новому соглашению, эти средства будут вложены в развитие, управление и эксплуатацию порта. В документе также указывается, что стороны договорились развивать промышленные зоны, свободные экономические зоны, сухие порты и транзитные терминалы в стратегически важных районах Сирии.

В январе 2025 года сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией по управлению портом Тартус, заключенное в 2019 году. Глава таможенного управления провинции Риад Джуди сообщил, что переходное правительство пересматривает организацию работы порта, снижая таможенные сборы и восстанавливая инфраструктуру. После расторжения контракта все доходы от порта будут направляться в сирийский бюджет, а сотрудники займутся модернизацией оборудования. Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» было заключено на 49 лет и предусматривало инвестиции свыше 500 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сирия заключила меморандум с дубайской компанией DP World о вложении 800 миллионов долларов в развитие порта Тартус. Об этом сообщило Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии. Сделка была подписана после расторжения инвестиционного соглашения с Россией, которое действовало с 2019 года. «Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости. Согласно новому соглашению, эти средства будут вложены в развитие, управление и эксплуатацию порта. В документе также указывается, что стороны договорились развивать промышленные зоны, свободные экономические зоны, сухие порты и транзитные терминалы в стратегически важных районах Сирии. В январе 2025 года сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией по управлению портом Тартус, заключенное в 2019 году. Глава таможенного управления провинции Риад Джуди сообщил, что переходное правительство пересматривает организацию работы порта, снижая таможенные сборы и восстанавливая инфраструктуру. После расторжения контракта все доходы от порта будут направляться в сирийский бюджет, а сотрудники займутся модернизацией оборудования. Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» было заключено на 49 лет и предусматривало инвестиции свыше 500 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...