Сирия нашла инвестора для порта Тартус после разрыва сделки с Москвой

Сирия заключила меморандум с дубайской компанией DP World о вложении 800 миллионов долларов в развитие порта Тартус. Об этом сообщило Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии. Сделка была подписана после расторжения инвестиционного соглашения с Россией, которое действовало с 2019 года.
«Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов США», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости.
Согласно новому соглашению, эти средства будут вложены в развитие, управление и эксплуатацию порта. В документе также указывается, что стороны договорились развивать промышленные зоны, свободные экономические зоны, сухие порты и транзитные терминалы в стратегически важных районах Сирии.
В январе 2025 года сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией по управлению портом Тартус, заключенное в 2019 году. Глава таможенного управления провинции Риад Джуди сообщил, что переходное правительство пересматривает организацию работы порта, снижая таможенные сборы и восстанавливая инфраструктуру. После расторжения контракта все доходы от порта будут направляться в сирийский бюджет, а сотрудники займутся модернизацией оборудования. Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» было заключено на 49 лет и предусматривало инвестиции свыше 500 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей».
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