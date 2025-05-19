«Надо было начать работу еще вчера»: критик Бабичев озвучил главные вопросы к «Интервидению»

Грядущей осенью пройдет международный конкурс «Интервидение», на котором Россию представит певец SHAMAN (наст. имя — Ярослав Дронов). Однако до сих пор вопросов к нему гораздо больше, чем ответов. Музыкальный критик Евгений Бабичев присутствовал на съемках Первого канала, во время которых озвучили имя претендента из России. В беседе с URA.RU эксперт рассказал о спорных моментах вокруг конкурса.
«На сегодняшний день мы не знаем вообще ничего о правилах. Будет ли это исполнение одной песни или, если углубимся в историю конкурса, там было и по две песни. Хотелось бы узнать, мы имеем в виду какой-то новый формат или, может быть, хорошо забытый старый? А сколько должны длиться композиции? На каком языке будут песни? Но если конкурс уже в сентябре, плотную работу, которая предполагает ответы на эти вопросы, надо было начинать уже вчера», — говорит собеседник агентства.
По опыту других музыкальных конкурсов, в частности, «Евровидения», песни конкурентов известны сильно заранее. И уже за несколько месяцев до самого конкурса многие успевали стать хитами. Сейчас же у нас «на руках» информация об участнике от России и известно, что трио Nomad из Кыргызстана представят свою песню «Жалгыз сага».
По мнению Бабичева, сейчас надо ускориться в этом направлении. «Надо кричать об этом на каждом шагу, а то будет, как с конкурсом „Детское Евровидение“, который хоть и есть, но о нем мало, кто знает», — говорит критик.
Бабичев призывает не сравнивать наш конкурс с «Евровидением». По его мнению, наших ресурсов пока не хватит для того, чтобы угнаться за мировым брендом, которому уже много десятков лет. Кроме того, мы не знаем, каким будет результат. При этом все россияне знают, как мы умеем делать масштабные мероприятия, вспомнить хотя бы то же «Евровидение» 2009 года или проведение Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу.
«Все это вселяет надежду, что мы можем сделать классное шоу, но сделать классную картинку мало. Надо, чтобы эту картинку показали. Поэтому я сейчас всей команде организаторов желаю сплочения и сил, чтобы сделать крутой продукт», — резюмировал Бабичев.
Конкурс пройдет 20 сентября на площадке Live Arena в Москве. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» — конкурс эстрадной песни, организованный международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT). Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот, выступление на котором было престижным для каждой страны Восточного блока. СССР впервые принял участие в этом конкурсе в 1963 году.
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