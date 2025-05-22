За продажу энергетиков детям придется заплатить штраф до полумиллиона рулей

Государственная дума РФ приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», — написал Володин в своем telegram-канале. За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы для продавцов и организаций, реализующих такие напитки детям.
Согласно принятому закону, за незаконную реализацию энергетиков несовершеннолетним вводятся следующие штрафы:
- для физических лиц — до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 200 тысяч рублей;
- для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
По мнению законодателей, употребление энергетиков может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка, включая риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других осложнений. Известны случаи, когда после употребления энергетиков дети попадали в больницу в предынсультном состоянии.
Ранее запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним уже был введен и получил широкую поддержку среди граждан. По результатам опроса, проведенного в социальных сетях, более 90% участников высказались за ужесточение контроля и введение ответственности за нарушение запрета.
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