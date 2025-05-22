За продажу энергетиков детям придется заплатить штраф до полумиллиона рулей

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
© Служба новостей «URA.RU»
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За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы для продавцов и организаций
За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы для продавцов и организаций Фото:

Государственная дума РФ приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», — написал Володин в своем telegram-канале. За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы для продавцов и организаций, реализующих такие напитки детям.

Согласно принятому закону, за незаконную реализацию энергетиков несовершеннолетним вводятся следующие штрафы:

  • для физических лиц — до 50 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — до 200 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

По мнению законодателей, употребление энергетиков может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка, включая риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других осложнений. Известны случаи, когда после употребления энергетиков дети попадали в больницу в предынсультном состоянии.

Ранее запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним уже был введен и получил широкую поддержку среди граждан. По результатам опроса, проведенного в социальных сетях, более 90% участников высказались за ужесточение контроля и введение ответственности за нарушение запрета.

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Государственная дума РФ приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», — написал Володин в своем telegram-канале. За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы для продавцов и организаций, реализующих такие напитки детям. Согласно принятому закону, за незаконную реализацию энергетиков несовершеннолетним вводятся следующие штрафы: По мнению законодателей, употребление энергетиков может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка, включая риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других осложнений. Известны случаи, когда после употребления энергетиков дети попадали в больницу в предынсультном состоянии. Ранее запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним уже был введен и получил широкую поддержку среди граждан. По результатам опроса, проведенного в социальных сетях, более 90% участников высказались за ужесточение контроля и введение ответственности за нарушение запрета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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