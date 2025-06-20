Путин оценил размер доли БРИКС в мировой экономике

Путин: доля БРИКС в мировой экономике составила 40%
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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении позиций БРИКС
Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении позиций БРИКС Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла 40%, хотя еще недавно составляла только 20%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского Международного экономического форума.

«Доля БРИКС в глобальной экономике достигла 40%, тогда как ранее составляла всего пятую часть» — заявил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент подчеркнул, что эта доля продолжит расти, его позиции будут укрепляться, и это, по словам Путина, является неоспоримым и неотвратимым, «медицинским», фактом.

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Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла 40%, хотя еще недавно составляла только 20%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского Международного экономического форума. «Доля БРИКС в глобальной экономике достигла 40%, тогда как ранее составляла всего пятую часть» — заявил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент подчеркнул, что эта доля продолжит расти, его позиции будут укрепляться, и это, по словам Путина, является неоспоримым и неотвратимым, «медицинским», фактом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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