Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла 40%, хотя еще недавно составляла только 20%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского Международного экономического форума.
«Доля БРИКС в глобальной экономике достигла 40%, тогда как ранее составляла всего пятую часть» — заявил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент подчеркнул, что эта доля продолжит расти, его позиции будут укрепляться, и это, по словам Путина, является неоспоримым и неотвратимым, «медицинским», фактом.
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