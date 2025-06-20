Минюст внес в реестр иноагентов публициста Бориса Стомахина

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов, включив в него бывшего депутата Николая Бобринского, хирурга Александра Ванюкова, правозащитницу Анастасию Гарину, драматурга Артура Соломонова, публициста Бориса Стомахина, активиста Александра Хмелева, аналитика Ивана Шукшина, а также медиапроект «Горби медиа». Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
«20 июня 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.А. Бобринский, А.Е. Ванюков, А.И. Гарина, А.П. Соломонов, Б.В. Стомахин, А.В. Хмелев, И.А. Шукшин, а также медиапроект „Горби медиа“», — говорится в заявлении ведомства. Сообщение опубликовано на сайте Минюста.
Причиной включения указанных лиц и организации в реестр стало распространение ими материалов других иностранных агентов, а также публикация недостоверных сведений о решениях российских властей. Кроме того, отмечается, что новые фигуранты списка выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии. В министерстве также уточнили, что на сегодняшний день в реестре иностранных агентов числятся 1020 физических и юридических лиц, включая тех, с кого статус уже был снят.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что группа иностранных агентов приступила к реализации кампании, направленной на вмешательство в избирательный процесс не менее чем в 10 субъектах России. По словам Пискарева, представители иностранных агентов, а также зарубежных нежелательных и экстремистских организаций уже объявили о планах по осуществлению влияния на выборы в ряде российских регионов.
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