Подросток среди тяжелораненых: Иран нанес ракетный удар по Хайфе

При иранском ракетном ударе по Хайфе трое человек получили тяжелые ранения, еще 14 — легкие. Среди тяжелораненых двое мужчин и 16-летний подросток. Об этом сообщает сообщает издание Ynet.
«Три человека тяжело ранены, еще 14 получили легкие ранения», — говорится в материале. Там добавили, что среди тяжелораненых двое мужчин и 16-летний подросток.
ЦАХАЛ подтвердил атаку со стороны Ирана и активировал системы ПВО, граждан призвали укрыться в убежищах. Эскалация конфликта началась 13 июня после израильских ударов по иранским ядерным объектам, в ответ на которые Иран начал обстрелы Израиля.
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