Подросток среди тяжелораненых: Иран нанес ракетный удар по Хайфе

При иранском ударе по Хайфе ранены три человека
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Удар Ирана привел к ранениям среди гражданских лиц
Удар Ирана привел к ранениям среди гражданских лиц Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

При иранском ракетном ударе по Хайфе трое человек получили тяжелые ранения, еще 14 — легкие. Среди тяжелораненых двое мужчин и 16-летний подросток. Об этом сообщает сообщает издание Ynet.

«Три человека тяжело ранены, еще 14 получили легкие ранения», — говорится в материале. Там добавили, что среди тяжелораненых двое мужчин и 16-летний подросток.

ЦАХАЛ подтвердил атаку со стороны Ирана и активировал системы ПВО, граждан призвали укрыться в убежищах. Эскалация конфликта началась 13 июня после израильских ударов по иранским ядерным объектам, в ответ на которые Иран начал обстрелы Израиля.

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При иранском ракетном ударе по Хайфе трое человек получили тяжелые ранения, еще 14 — легкие. Среди тяжелораненых двое мужчин и 16-летний подросток. Об этом сообщает сообщает издание Ynet. «Три человека тяжело ранены, еще 14 получили легкие ранения», — говорится в материале. Там добавили, что среди тяжелораненых двое мужчин и 16-летний подросток. ЦАХАЛ подтвердил атаку со стороны Ирана и активировал системы ПВО, граждан призвали укрыться в убежищах. Эскалация конфликта началась 13 июня после израильских ударов по иранским ядерным объектам, в ответ на которые Иран начал обстрелы Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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