Хуснуллин предсказал рост цен на жилье в России

Цены на жилье в новостройках в России продолжат расти из-за снижения объема строительства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Единственная возможность для реального снижения цены — это большой объем предложения. А если большого объема предложения не будет, то, соответственно, цена будет всегда высокой», — передает слова вице-премьера телеканал РБК.
Хуснуллин отметил, что по сравнению с прошлым годом в России было выдано на 28% меньше разрешений на строительство многоквартирного жилья. Он подчеркнул, что с учетом средних сроков возведения дома — около трех лет — к 2028 году объем нового жилья может уменьшиться примерно на 30%.
Вице-премьер предупредил: даже при стабильной экономической ситуации и доступных ипотечных ставках дефицит квартир приведет к дальнейшему росту цен. По его оценке, если не будет увеличения строительства, рынок столкнется с очередным витком удорожания жилья.
Ранее, в мае 2025 года, аналитики фиксировали рост цен на новостройки в большинстве крупных городов России: среднее повышение составило 0,7%, а стоимость квадратного метра достигла 146,9 тыс. рублей. Эксперты связывали подорожание с ограниченным предложением и ожиданиями изменений ключевой ставки, что также отражалось на вторичном рынке жилья.
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