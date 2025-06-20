Путин сравнил Россию с Францией по количеству безработной молодежи

Путин: уровень молодежной безработицы составляет 7,5%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень безработицы среди молодежи в России является одним из самых низких в мире
Уровень безработицы среди молодежи в России является одним из самых низких в мире Фото:

Россия является мировым лидером по количеству работающей молодежи. В стране не трудоустроено лишь 7,5%. Это в два раза меньше, чем аналогичный показатель во Франции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании.

«По показателю безработной молодежи Россия является лучшей в мире. В той же Франции этот показатель 16%. Эффектный старт влияет на место в обществе, а также на возможность завести семью. Речь идет о важнейшем вопросе демографического развития страны», — передает слова главы государства корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий.

Президент в том числе отметил, что на данный момент растет занятость среди молодых людей, которые только входят на рынок труда. По его мнению, и молодежь, и люди в зрелом возрасте должны иметь возможности для построения своей карьеры. 

Ранее Росстат сообщал о снижении числа россиян, имеющих две и более работы, до рекордно низкого уровня — около одного миллиона человек, а уровень безработицы в стране в начале года достиг исторического минимума в 2,4%. По данным Минфина, этому способствовало усиление экономической динамики, что привело к росту числа рабочих мест и доходов населения.

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Россия является мировым лидером по количеству работающей молодежи. В стране не трудоустроено лишь 7,5%. Это в два раза меньше, чем аналогичный показатель во Франции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании. «По показателю безработной молодежи Россия является лучшей в мире. В той же Франции этот показатель 16%. Эффектный старт влияет на место в обществе, а также на возможность завести семью. Речь идет о важнейшем вопросе демографического развития страны», — передает слова главы государства корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий. Президент в том числе отметил, что на данный момент растет занятость среди молодых людей, которые только входят на рынок труда. По его мнению, и молодежь, и люди в зрелом возрасте должны иметь возможности для построения своей карьеры.  Ранее Росстат сообщал о снижении числа россиян, имеющих две и более работы, до рекордно низкого уровня — около одного миллиона человек, а уровень безработицы в стране в начале года достиг исторического минимума в 2,4%. По данным Минфина, этому способствовало усиление экономической динамики, что привело к росту числа рабочих мест и доходов населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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