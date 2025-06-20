Путин поставил новую цель перед экономическим блоком

Путин: Россия должна войти в топ-20 стран по условиям для бизнеса к 2030 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поставил задачу войти в топ-20 стран по условиям для бизнеса
Путин поставил задачу войти в топ-20 стран по условиям для бизнеса Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Экономика РФ должна создать такие условия, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-20 государств по условиям для бизнеса. Такую цель поставил глава России Владимир Путин на пленарном заседании, которое организовано в рамках Петербургского Международного экономического форума.

«Россия к 2030-му должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент отметил, что и у молодежи, и у людей зрелого возраста должна быть возможность карьерного развития.

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Экономика РФ должна создать такие условия, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-20 государств по условиям для бизнеса. Такую цель поставил глава России Владимир Путин на пленарном заседании, которое организовано в рамках Петербургского Международного экономического форума. «Россия к 2030-му должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент отметил, что и у молодежи, и у людей зрелого возраста должна быть возможность карьерного развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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