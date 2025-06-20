Путин поставил новую цель перед экономическим блоком

Экономика РФ должна создать такие условия, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-20 государств по условиям для бизнеса. Такую цель поставил глава России Владимир Путин на пленарном заседании, которое организовано в рамках Петербургского Международного экономического форума.
«Россия к 2030-му должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент отметил, что и у молодежи, и у людей зрелого возраста должна быть возможность карьерного развития.
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