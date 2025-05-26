«В нашем ДК течет с потолка»: челябинцы потребовали капремонт сельского центра культуры

Жители села Варламово Чебаркульского района Челябинской области потребовали провести ремонт Дома культуры, где течет потолок и осыпаются стены. Местные власти сообщили URA.RU, что это здание не аварийное, но капремонт ему действительно нужен.
"В актовом зале в аварийном состоянии стены и потолок, во время концертов с потолка капает вода, стены обсыпаются. А директор всё равно проводит там мероприятия!", — негодуют местные жители.
Сельчане переживают, что на концерты приходят не только взрослые, но и дети. По их словам, если полоток не выдержит и рухнет, могут пострадать десятки людей. Власти района сообщили URA.RU, что Дом культуры "Урал" в селе Варламово не является аварийным, нет никаких ограничений к проведению различных мероприятий.
"Однако здание требует капитального ремонта. На эти цели выделены областные средства — недавно был проведен аукцион по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации, его выиграла компания из Омска. После составления и согласования смет начнется ремонт", — заверили власти района.
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