«В нашем ДК течет с потолка»: челябинцы потребовали капремонт сельского центра культуры

Челябинцы потребовали ремонт капающего потолка в сельском Доме культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Районные власти признали, что в ДК требуется капитальный ремонт
Районные власти признали, что в ДК требуется капитальный ремонт Фото:

Жители села Варламово Чебаркульского района Челябинской области потребовали провести ремонт Дома культуры, где течет потолок и осыпаются стены. Местные власти сообщили URA.RU, что это здание не аварийное, но капремонт ему действительно нужен. 

"В актовом зале в аварийном состоянии стены и потолок, во время концертов с потолка капает вода, стены обсыпаются. А директор всё равно проводит там мероприятия!", — негодуют местные жители.

Сельчане переживают, что на концерты приходят не только взрослые, но и дети. По их словам, если полоток не выдержит и рухнет, могут пострадать десятки людей. Власти района сообщили URA.RU, что Дом культуры "Урал" в селе Варламово не является аварийным, нет никаких ограничений к проведению различных мероприятий.

"Однако здание требует капитального ремонта. На эти цели выделены областные средства — недавно был проведен аукцион по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации, его выиграла компания из Омска. После составления и согласования смет начнется ремонт", — заверили власти района.

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Жители села Варламово Чебаркульского района Челябинской области потребовали провести ремонт Дома культуры, где течет потолок и осыпаются стены. Местные власти сообщили URA.RU, что это здание не аварийное, но капремонт ему действительно нужен.  "В актовом зале в аварийном состоянии стены и потолок, во время концертов с потолка капает вода, стены обсыпаются. А директор всё равно проводит там мероприятия!", — негодуют местные жители. Сельчане переживают, что на концерты приходят не только взрослые, но и дети. По их словам, если полоток не выдержит и рухнет, могут пострадать десятки людей. Власти района сообщили URA.RU, что Дом культуры "Урал" в селе Варламово не является аварийным, нет никаких ограничений к проведению различных мероприятий. "Однако здание требует капитального ремонта. На эти цели выделены областные средства — недавно был проведен аукцион по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации, его выиграла компания из Омска. После составления и согласования смет начнется ремонт", — заверили власти района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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