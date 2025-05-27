Родители челябинского курсанта добиваются возбуждения дела после его смерти

В Челябинске родители умершего курсанта местного высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов Ильи Бабенко добиваются возбуждения уголовного дела. Они считают, что в смерти сына виноваты сотрудники училища.
«Экспертиза показала, что смерть наступила от осложнений, вызванных менингококковой инфекцией. Родители Ильи считают руководство военного центра и врачей санчасти виновными в смерти сына — по их мнению, Илья не получил должного и необходимого лечения, а его командиры отказывали ему в лечении», — сообщает Baza.
В издании отмечают, что болеть курсант начал перед поступлением: у парня поднялась температура. В лазарете же сочли, что он притворяется и выписали. Несколько раз история с температурой повторялась. В октябре к симптомам добавилась боль в животе. По итогу курсант скончался.
Родители обратились в военно-следственный отдел СК по Челябинскому гарнизону, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Они продолжают настаивать, что смерть их сына наступила по вине врачей и командиров.
URA.RU направило запрос в пресс-службе ГВСУ по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован после получения.
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