Челябинский холдинг «Мечел» снизил на 27% добычу угля

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В угольном дивизионе «Мечела» выпуск продукции снизился на 27%
В угольном дивизионе «Мечела» выпуск продукции снизился на 27% Фото:

Группа «Мечел» из Челябинска в первом квартале снизила добычу угля на 27%. Как сообщил гендиректор Олег Коржов, компания скорректировала планы после снижения спроса.

«Реагируя на изменения рыночной среды, мы оптимизировали производственные планы и разработали комплекс мер по сокращению издержек на наших угледобывающих активах. Таким образом, общий показатель добычи угля в первом квартале 2025 года в сравнении с предыдущим кварталом уменьшился на 27%», — заявил Коржов.

Комментарий руководителя пресс-служба опубликовала на сайте холдинга. Несмотря на падение производства, реализация концентрата коксующегося угля увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания распродает товар со складов. За счет этого увеличили продажи пылеугольного топлива и антрацита на 75% и 16% соответственно. Реализация железорудного концентрата снизилась на 38% к кварталу ранее. Руководитель объяснил это уменьшением объема производства данной продукции на Коршуновском ГОКе. В свою очередь, проблема возникла из-за низкого содержания железа в переработанной руде.

Холдинг столкнулся со значительными трудностями. Конъюнктура угольного рынка привела к снижению спроса, а компания оказалась к этому слабо подготовленной. При высокой долговой нагрузке маневрировать холдингу затруднительно.

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Группа «Мечел» из Челябинска в первом квартале снизила добычу угля на 27%. Как сообщил гендиректор Олег Коржов, компания скорректировала планы после снижения спроса. «Реагируя на изменения рыночной среды, мы оптимизировали производственные планы и разработали комплекс мер по сокращению издержек на наших угледобывающих активах. Таким образом, общий показатель добычи угля в первом квартале 2025 года в сравнении с предыдущим кварталом уменьшился на 27%», — заявил Коржов. Комментарий руководителя пресс-служба опубликовала на сайте холдинга. Несмотря на падение производства, реализация концентрата коксующегося угля увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания распродает товар со складов. За счет этого увеличили продажи пылеугольного топлива и антрацита на 75% и 16% соответственно. Реализация железорудного концентрата снизилась на 38% к кварталу ранее. Руководитель объяснил это уменьшением объема производства данной продукции на Коршуновском ГОКе. В свою очередь, проблема возникла из-за низкого содержания железа в переработанной руде. Холдинг столкнулся со значительными трудностями. Конъюнктура угольного рынка привела к снижению спроса, а компания оказалась к этому слабо подготовленной. При высокой долговой нагрузке маневрировать холдингу затруднительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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