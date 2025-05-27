Челябинский холдинг «Мечел» снизил на 27% добычу угля

Группа «Мечел» из Челябинска в первом квартале снизила добычу угля на 27%. Как сообщил гендиректор Олег Коржов, компания скорректировала планы после снижения спроса.
«Реагируя на изменения рыночной среды, мы оптимизировали производственные планы и разработали комплекс мер по сокращению издержек на наших угледобывающих активах. Таким образом, общий показатель добычи угля в первом квартале 2025 года в сравнении с предыдущим кварталом уменьшился на 27%», — заявил Коржов.
Комментарий руководителя пресс-служба опубликовала на сайте холдинга. Несмотря на падение производства, реализация концентрата коксующегося угля увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.
Компания распродает товар со складов. За счет этого увеличили продажи пылеугольного топлива и антрацита на 75% и 16% соответственно. Реализация железорудного концентрата снизилась на 38% к кварталу ранее. Руководитель объяснил это уменьшением объема производства данной продукции на Коршуновском ГОКе. В свою очередь, проблема возникла из-за низкого содержания железа в переработанной руде.
Холдинг столкнулся со значительными трудностями. Конъюнктура угольного рынка привела к снижению спроса, а компания оказалась к этому слабо подготовленной. При высокой долговой нагрузке маневрировать холдингу затруднительно.
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