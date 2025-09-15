Медведев жестко высказался об идее «кредита Украине под российские активы»

Медведев: Россия будет преследовать ЕС в судах, если он тронет активы РФ
Медведев предупредил страны ЕС на случай конфискации замороженных российских активов
Россия ответит каждой стране Евросоюза, которая согласится выдать кредит Украине из замороженных российских активов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«По поводу воровства российского имущества в форме „кредита Украине под российские активы“ <...> Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Медведев также заявил, что Россия намерена добиваться привлечения к ответственности государств Евросоюза в судах без учета срока исковой или приобретательной давности, а также без ограничения по срокам уголовного преследования за совершение международных преступлений. Такие меры, по его словам, будут применяться во всех доступных международных и национальных судебных инстанциях. Некоторые случаи, по мнению зампред Совбеза, будут рассмотрены и во внесудебном порядке.

Накануне Дмитрий Медведев отпраздновал 60-летний юбилей. Президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перечислил его лучшие качества. По словам руководителя региона, Медведев отличается стратегическим мышлением, ответственностью и способностью эффективно решать вопросы как федерального, так и регионального уровня.

