Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах после ЧП с поездами в регионах РФ

Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах в Стамбуле 2 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский подтвердил участие Украины во втором раунде переговоров
Зеленский подтвердил участие Украины во втором раунде переговоров Фото:

Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах в Стамбуле. Это произошло спустя несколько часов после трагедий с поездами в российских приграничных регионах. 

«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — написал он у себя в telegram-канале. Он также заявил о продолжении работы по защите суверенитета государства и его граждан. 

На фоне приближающихся переговоров в Стамбуле произошло два ЧП в Курской и Брянской областях. В ночь на 1 июня в Курской области в результате подрыва опор моста грузовой поезд рухнул на автомобильную трассу, вызвав масштабный пожар. Чуть ранее, вечером 31 мая, аналогичный инцидент произошел в Брянской области, где обрушение моста привело к сходу пассажирского состава с 388 людьми на борту.

Также военная часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области подверглась атаке беспилотников. Это первый зафиксированный случай атаки дронов в Сибири. URA.RU ведет онлайн-трансляцию об этом инциденте.

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Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах в Стамбуле. Это произошло спустя несколько часов после трагедий с поездами в российских приграничных регионах.  «Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — написал он у себя в telegram-канале. Он также заявил о продолжении работы по защите суверенитета государства и его граждан.  На фоне приближающихся переговоров в Стамбуле произошло два ЧП в Курской и Брянской областях. В ночь на 1 июня в Курской области в результате подрыва опор моста грузовой поезд рухнул на автомобильную трассу, вызвав масштабный пожар. Чуть ранее, вечером 31 мая, аналогичный инцидент произошел в Брянской области, где обрушение моста привело к сходу пассажирского состава с 388 людьми на борту. Также военная часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области подверглась атаке беспилотников. Это первый зафиксированный случай атаки дронов в Сибири. URA.RU ведет онлайн-трансляцию об этом инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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