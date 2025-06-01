Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах после ЧП с поездами в регионах РФ

Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах в Стамбуле. Это произошло спустя несколько часов после трагедий с поездами в российских приграничных регионах.
«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — написал он у себя в telegram-канале. Он также заявил о продолжении работы по защите суверенитета государства и его граждан.
На фоне приближающихся переговоров в Стамбуле произошло два ЧП в Курской и Брянской областях. В ночь на 1 июня в Курской области в результате подрыва опор моста грузовой поезд рухнул на автомобильную трассу, вызвав масштабный пожар. Чуть ранее, вечером 31 мая, аналогичный инцидент произошел в Брянской области, где обрушение моста привело к сходу пассажирского состава с 388 людьми на борту.
Также военная часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области подверглась атаке беспилотников. Это первый зафиксированный случай атаки дронов в Сибири. URA.RU ведет онлайн-трансляцию об этом инциденте.
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