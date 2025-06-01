Стало известно о состоянии пострадавшей после ЧП с поездом в Брянской области

Пострадавшая при обрушении моста на поезд получила травму носа
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В Брянской области на поезд обрушился автомобильный мост, почти десяток человек погибли
В Брянской области на поезд обрушился автомобильный мост, почти десяток человек погибли Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Одна из пассажирок поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва, на который обрушился автомобильный мост, попала в больницу с травмами головы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила ее сноха.

«Пострадала свекровь, травма лица, носа, сотрясение головного мозга. Состояние не тяжелое, стабильное», — рассказала Марина корреспонденту URA.RU. Она отметила, что ничего больше сказать не может, так как ее там не было.

В результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска в ночь на 1 июня погибли семь человек, более 70 пассажиров получили травмы. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска.

Специалисты с помощью направленного взрыва полностью разрушили мост в Брянской области. На его месте будет возведен новый. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Одна из пассажирок поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва, на который обрушился автомобильный мост, попала в больницу с травмами головы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила ее сноха. «Пострадала свекровь, травма лица, носа, сотрясение головного мозга. Состояние не тяжелое, стабильное», — рассказала Марина корреспонденту URA.RU. Она отметила, что ничего больше сказать не может, так как ее там не было. В результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска в ночь на 1 июня погибли семь человек, более 70 пассажиров получили травмы. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска. Специалисты с помощью направленного взрыва полностью разрушили мост в Брянской области. На его месте будет возведен новый. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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