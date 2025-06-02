Богомаз назвал сроки восстановления подорванного моста в Брянской области

На строительство нового моста в Выгоничском районе, где произошло обрушение на пассажирский поезд, потребуется от 3,5 до четырех месяцев при условии проведения конкурсных процедур. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Если проводить конкурсную процедуру, потребуется где-то три с половиной-четыре месяца», — сказал Богомаз, передает РИА Новости. По его словам, если федеральные органы примут решение определить подрядную организацию без проведения торгов, сроки строительства могут быть значительно сокращены — до 1,5-двух месяцев.
Напомним, что в ночь на 1 июня 2025 года в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост. В результате его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате происшествия семь человек погибли, более 70 получили различные травмы. Губернатор заявил, что причиной обрушения моста стал подрыв во время движения поезда. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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