В китайских цветах подсолнечника в Челябинске выловили пузыреногого вредителя

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Пузыреногого вредителя в подсолнечнике уничтожат, а цветы продадут
Пузыреногого вредителя в подсолнечнике уничтожат, а цветы продадут Фото:

В завезенных из Китая в Челябинск цветах подсолнечника обнаружился трипс, относящийся к отряду пузыреногих. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, растения обеззаразят.

«По результатам лабораторных исследований в 350 срезах цветов подсолнечника обнаружили карантинный объект — западный цветочный трипс. Всего было ввезено более 98 тысяч срезов цветов в ассортименте», — указали URA.RU в ведомстве.

Поскольку вредитель обнаружился в малом количестве растений, основная часть партии отправилась в продажу. Исследования провели специалисты учреждения «ВНИИЗЖ».

Трипс распространен на всех континентах, преимущественно — в теплом и влажном климате. Название отряд получил из-за пузыревидных образований на кончиках лапок.

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В завезенных из Китая в Челябинск цветах подсолнечника обнаружился трипс, относящийся к отряду пузыреногих. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, растения обеззаразят. «По результатам лабораторных исследований в 350 срезах цветов подсолнечника обнаружили карантинный объект — западный цветочный трипс. Всего было ввезено более 98 тысяч срезов цветов в ассортименте», — указали URA.RU в ведомстве. Поскольку вредитель обнаружился в малом количестве растений, основная часть партии отправилась в продажу. Исследования провели специалисты учреждения «ВНИИЗЖ». Трипс распространен на всех континентах, преимущественно — в теплом и влажном климате. Название отряд получил из-за пузыревидных образований на кончиках лапок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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