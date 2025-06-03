В китайских цветах подсолнечника в Челябинске выловили пузыреногого вредителя

В завезенных из Китая в Челябинск цветах подсолнечника обнаружился трипс, относящийся к отряду пузыреногих. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, растения обеззаразят.
«По результатам лабораторных исследований в 350 срезах цветов подсолнечника обнаружили карантинный объект — западный цветочный трипс. Всего было ввезено более 98 тысяч срезов цветов в ассортименте», — указали URA.RU в ведомстве.
Поскольку вредитель обнаружился в малом количестве растений, основная часть партии отправилась в продажу. Исследования провели специалисты учреждения «ВНИИЗЖ».
Трипс распространен на всех континентах, преимущественно — в теплом и влажном климате. Название отряд получил из-за пузыревидных образований на кончиках лапок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!