Спасатели потушили пожар на мусорном полигоне в Верхней Пышме. Фото

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На месте возгорания работают десятки спасателей
На месте возгорания работают десятки спасателей Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 4 июня полностью потушили пожар на мусорном полигоне «Северный». Спасатели продолжают проливку тлеющих участков, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сегодня в 15:00 участники тушения локализовали пожар. В 18:07 открытое горение было ликвидировано. На текущий момент происходит тление на площади 150 „квадратов“», — пояснили в ведомстве.

На месте работают 26 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет.

Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. Накануне управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне полигона, которые показали соответствие к нормативам.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 4 июня полностью потушили пожар на мусорном полигоне «Северный». Спасатели продолжают проливку тлеющих участков, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сегодня в 15:00 участники тушения локализовали пожар. В 18:07 открытое горение было ликвидировано. На текущий момент происходит тление на площади 150 „квадратов“», — пояснили в ведомстве. На месте работают 26 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет. Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. Накануне управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне полигона, которые показали соответствие к нормативам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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