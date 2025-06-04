В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 4 июня полностью потушили пожар на мусорном полигоне «Северный». Спасатели продолжают проливку тлеющих участков, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сегодня в 15:00 участники тушения локализовали пожар. В 18:07 открытое горение было ликвидировано. На текущий момент происходит тление на площади 150 „квадратов“», — пояснили в ведомстве.
На месте работают 26 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет.
Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. Накануне управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне полигона, которые показали соответствие к нормативам.
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