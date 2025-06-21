Глава ВТБ поставил точку в вопросе возвращения ушедших западных брендов

Возвращение западных компаний на российский рынок в ближайшее время невозможно. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
«До тех пор, пока не изменится политика в отношении России со стороны правительств Европы и США, я думаю, никто из них не сможет вернуться в силу этого», — заявил Костин в разговоре с RT. По его словам, многие иностранные фирмы после ухода признавали, что решение было вынужденным, и их к этому подтолкнули лидеры соответствующих стран.
Уход западных компаний из России начался в 2022 году на фоне геополитических событий, связанных с началом специальной военной операции. Тысячи фирм, включая такие крупные бренды, как Apple, Adidas, IKEA и McDonald's, приостановили или полностью свернули свою деятельность на российском рынке, руководствуясь санкционными давлениями со стороны США и Евросоюза.
Вопрос о возможном возвращении западных брендов начал подниматься в 2024 году, когда некоторые государства и бизнес-сообщества намекали на смягчение санкций при определенных условиях. Эксперты отмечают, что политическая нестабильность и продолжающиеся санкции остаются ключевыми барьерами, а потенциальное возвращение будет зависеть от глобальных изменений в международных отношениях. Российские власти намерены проводить тщательный анализ рыночной ситуации прежде, чем принимать решения о допуске иностранных компаний на отечественный рынок. Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, в подобных вопросах приоритет будет отдаваться интересам российских производителей.
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