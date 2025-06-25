В Пулково изменили график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге скорректировал расписание авиарейсов 25 июня из-за временных ограничений на полеты в воздушном пространстве сразу шести городов — Саратова, Самары, Ульяновска, Пензы, Казани и Нижнекамска. Об этом сообщили в авиагавани.
«Сегодня в течение дня вводятся временные ограничения воздушного пространства в Саратове, Самаре, Ульяновске, Пензе, Казани, Нижнекамске. Вынужденно внесены корректировки в расписание рейсов авиакомпаний Smartavia, „Северный ветер“, „Победа“, „Россия“», — уточнили telegram-канале аэропорта.
В результате изменений на более поздние сроки перенесены по два рейса в Самару (с 11:45 до 23:30, с 17:45 до 20:15) и Казань (с 19:55 до 23:55, с 18:05 до 21:10). Пять рейсов отменены полностью: в Ульяновск, Саратов, Самару, Казань и Пензу. Представители авиакомпаний и аэропорта работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Им предоставлены вода и питание, при необходимости — проживание в гостинице, в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Ранее рейсы задержали и в аэропорту Екатеринбурга. Об этом стало известно из онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, три рейса «Уральских авиалиний» в Москву, Минеральные Воды, Калининград перенесли на 75 минут, 45 минут и 35 минут соответственно. В Самару на два часа 50 минут задерживается рейс Utair. Вылет самолета авиакомпании Nordwind в Сочи был перенесен на 11 часов 25 минут.
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