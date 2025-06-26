Поэты, художники, певцы: какие творческие способности есть у свердловских политиков

Среди свердловских чиновников есть певцы, художники и садоводы

26 июня 2025 в 21:16 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов петь любит и делает это с душой Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские политики — такие же люди, как и все: поют, танцуют и даже читают рэп. Иногда на работе. Еще раз убедиться в этом получится уже завтра на фестивале «Ночь музыки». Среди артистов, в частности, поющие замгубернатора-министр Татьяна Савинова и глава минсоца Андрей Злоказов, депутат регионального заксо Рант Краев — отыграет диджей-сет. Подробнее о том, какое творчество любят чиновники и депутаты, в материале URA.RU. Большим поклонником пения является мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В 2018 году он впервые дебютировал на VIP-площадке «Ночи музыки», в 2023-м вышел на сцену повторно — с песней «Я люблю тебя, жизнь». Кстати за год до него с той же композицией на фестивале выступал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. «А еще Алексей Валерьевич хорошо играет на барабанах. Все делает с душой», — говорит источник в окружении мэра. Бессменные хедлайнеры фестиваля — глава минсоцполитики Андрей Злоказов (в прошлом году исполнял песню «Снег кружится») и замминистра культуры Роман Дорохин (пел «В краю магнолий»). Как-то в список выступающих вносили и замгубернатора Алексея Кузнецова, но на сцену он так и не вышел. У Андрея Злоказова даже сформировался пул поклонников Фото: Илья Московец © URA.RU В этом году в статусе певицы на фестивале дебютирует замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова, недавно назначенная в правительство. До этого чиновница шесть лет работала в Оренбуржье в команде Дениса Паслера, возглавляющего теперь Свердловскую область, и за это время отметилась многими яркими выступлениями. Савинова выступала на льду (фигурным катанием она занимается с раннего детства), играла в спектакле, танцевала с творческими коллективами, пела на открытии корпуса одной из больниц. На День Победы в Екатеринбурге 9 мая она станцевала вальс, а врачебное сообщество уже заметило — на официальных мероприятиях все чаще появляются скрипачи или артисты. «Татьяна Леонидовна любит живую музыку, сама училась играть на фортепиано», — поясняет один из собеседников. Также завтра на одной из площадок с диджей-сетом выступит депутат заксо Рант Краев. Но не только музыканты среди свердловских политиков, есть и художники. В основном, среди городских чиновников. Живопись любят, например директор департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин и глава депобразования Инна Гумбатова. В одном из интервью она рассказывала, что также увлекается садоводством и путешествиями. Тяга к приключениям есть и у главного архитектора Екатеринбурга Руслана Габдрахманова. «Это перезагрузка души и тела», — писал он как-то в соцсетях. А тяга к садоводству — у депутата заксобрания Вячеслава Вегнера. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских любит поэзию, часто читает стихи советского поэта Эдуарда Асадова. Сам не пишет, но шутит — может почитать рэп. Например, Басту. В целом же о своих увлечениях большинство чиновников распространяться не любит. «Это личное, которое напоказ выставлять не хочется», — поясняет один из собеседников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские политики — такие же люди, как и все: поют, танцуют и даже читают рэп. Иногда на работе. Еще раз убедиться в этом получится уже завтра на фестивале «Ночь музыки». Среди артистов, в частности, поющие замгубернатора-министр Татьяна Савинова и глава минсоца Андрей Злоказов, депутат регионального заксо Рант Краев — отыграет диджей-сет. Подробнее о том, какое творчество любят чиновники и депутаты, в материале URA.RU. Большим поклонником пения является мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В 2018 году он впервые дебютировал на VIP-площадке «Ночи музыки», в 2023-м вышел на сцену повторно — с песней «Я люблю тебя, жизнь». Кстати за год до него с той же композицией на фестивале выступал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. «А еще Алексей Валерьевич хорошо играет на барабанах. Все делает с душой», — говорит источник в окружении мэра. Бессменные хедлайнеры фестиваля — глава минсоцполитики Андрей Злоказов (в прошлом году исполнял песню «Снег кружится») и замминистра культуры Роман Дорохин (пел «В краю магнолий»). Как-то в список выступающих вносили и замгубернатора Алексея Кузнецова, но на сцену он так и не вышел. В этом году в статусе певицы на фестивале дебютирует замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова, недавно назначенная в правительство. До этого чиновница шесть лет работала в Оренбуржье в команде Дениса Паслера, возглавляющего теперь Свердловскую область, и за это время отметилась многими яркими выступлениями. Савинова выступала на льду (фигурным катанием она занимается с раннего детства), играла в спектакле, танцевала с творческими коллективами, пела на открытии корпуса одной из больниц. На День Победы в Екатеринбурге 9 мая она станцевала вальс, а врачебное сообщество уже заметило — на официальных мероприятиях все чаще появляются скрипачи или артисты. «Татьяна Леонидовна любит живую музыку, сама училась играть на фортепиано», — поясняет один из собеседников. Также завтра на одной из площадок с диджей-сетом выступит депутат заксо Рант Краев. Но не только музыканты среди свердловских политиков, есть и художники. В основном, среди городских чиновников. Живопись любят, например директор департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин и глава депобразования Инна Гумбатова. В одном из интервью она рассказывала, что также увлекается садоводством и путешествиями. Тяга к приключениям есть и у главного архитектора Екатеринбурга Руслана Габдрахманова. «Это перезагрузка души и тела», — писал он как-то в соцсетях. А тяга к садоводству — у депутата заксобрания Вячеслава Вегнера. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских любит поэзию, часто читает стихи советского поэта Эдуарда Асадова. Сам не пишет, но шутит — может почитать рэп. Например, Басту. В целом же о своих увлечениях большинство чиновников распространяться не любит. «Это личное, которое напоказ выставлять не хочется», — поясняет один из собеседников.