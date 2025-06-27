Несколько стран Европы пострадают от сильной жары

Южную Европу ждет аномальная жара, температура превысит 40 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Греции температура воздуха повысится до 40-45 градусов по Цельсию
В Греции температура воздуха повысится до 40-45 градусов по Цельсию Фото:

В некоторых странах Европы прогнозируется аномальная жара. В связи с этим власти опубликовали предупреждение для граждан.

«В Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупредили об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию», — об этом сообщает «Интерфакс». Власти по-разному предупредили своих граждан.

Правительство Испании отдали распоряжение бригадам скорой помощи быть готовым к увеличению количества тепловых ударов. В Португалии заявили, что с 28 июня жара затронет юг страны и долины Тежу и Дору на севере. В Италии объявлен «красный» режим погодной опасности, а в Греции анонсировали повышение температуры до 40-45 градусов.

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В некоторых странах Европы прогнозируется аномальная жара. В связи с этим власти опубликовали предупреждение для граждан. «В Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупредили об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию», — об этом сообщает «Интерфакс». Власти по-разному предупредили своих граждан. Правительство Испании отдали распоряжение бригадам скорой помощи быть готовым к увеличению количества тепловых ударов. В Португалии заявили, что с 28 июня жара затронет юг страны и долины Тежу и Дору на севере. В Италии объявлен «красный» режим погодной опасности, а в Греции анонсировали повышение температуры до 40-45 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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