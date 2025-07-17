НАТО продолжит считать Россию угрозой даже после спецоперации на Украине

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Гринкевич подчеркнул, что НАТО фиксирует много угроз
Гринкевич подчеркнул, что НАТО фиксирует много угроз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО продолжит рассматривать Россию как угрозу даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Объединенных вооруженных сил альянса в Европе, американский генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

«Даже если произойдет мирное урегулирование, Россия сможет восстановить свои возможности. <....> По моему мнению, несомненно, Россия останется угрозой безопасности», — сказал Гринкевич на конференции в немецком Висбадене. Американский журналист Кен Кретцер разместил видеозапись в социальных сетях.

Помимо российского фактора, Гринкевич подчеркнул, что НАТО фиксирует и другие угрозы. Среди них — опасность терактов, вероятность разрастания конфликтов и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, генерал отметил, что Китай, по мнению альянса, бросает «систематический вызов» безопасности евроатлантического региона в Азиатско-Тихоокеанском пространстве.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в адрес Москвы. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО искусственно создают образ «российской угрозы» для оправдания собственной политики.

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НАТО продолжит рассматривать Россию как угрозу даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Объединенных вооруженных сил альянса в Европе, американский генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. «Даже если произойдет мирное урегулирование, Россия сможет восстановить свои возможности. <....> По моему мнению, несомненно, Россия останется угрозой безопасности», — сказал Гринкевич на конференции в немецком Висбадене. Американский журналист Кен Кретцер разместил видеозапись в социальных сетях. Помимо российского фактора, Гринкевич подчеркнул, что НАТО фиксирует и другие угрозы. Среди них — опасность терактов, вероятность разрастания конфликтов и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, генерал отметил, что Китай, по мнению альянса, бросает «систематический вызов» безопасности евроатлантического региона в Азиатско-Тихоокеанском пространстве. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в адрес Москвы. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО искусственно создают образ «российской угрозы» для оправдания собственной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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