Пермячка вырастила под лампами огромный арбуз

Чтобы арбуз вырос пермячка держала его под лампами
Жительница Кунгура (Пермский край) Каролина Овчинникова вырастила огромный арбуз в домашней теплице под лампами. Его вес превышает 20 килограммов.
«Сорт гигантского арбуза называется Carolina Cross, а его вес составил 23 килограмма и 865 граммов», — рассказала пермячка «КП-Пермь». Он рос в домашней теплице и находился под лампами.
Пермячка отмечает, что посадила арбуз 23 апреля. Он рос 155 дней, но этого времени ему не хватило, чтобы созреть. Она призналась, что арбуз можно было не срезать вплоть до Нового года.
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